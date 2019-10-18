Барецкий посчитал несправедливым приговор, вынесенный его бывшей девушке

Почти 200 ударов ножом и отрезанное ухо: петербурженка проведет 13 лет в колонии за жестокое убийство сестры Подробнее

Согласно данным следствия, в 2016 году Елизавета Дубровина пришла домой к младшей сестре и ее молодому человеку. Девушка уговорила мужчину уйти в магазин за алкоголем, а сама в это время убила сестру Стефанию. Погибшая получила 189 ударов ножом.

Судебное разбирательство отложили, поскольку Елизавету Дубровину отправили в психиатрическую клинику на лечение. Сейчас девушка чувствует себя хорошо. Суд приговорил ее к 13 годам лишения свободы.

Стас Барецкий считает, что его бывшей возлюбленной должны смягчить приговор.

«Я не понимаю, почему девушке, которая и так уже отсидела в „дурке“, дали еще 13 лет. Мне кажется, это много», — заключил он.