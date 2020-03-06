06 марта 2020, 16:48
Барецкий появится на Евровидении вместе с Little Big в ванне с сухим льдом
Шоумен Стас Барецкий заявил, что поедет на Евровидение вместе с группой Little Big и покажет собственный номер. Все подробности шоу он рассказал ИА Nation News.
Барецкий признался, что появится на сцене в ванне с сухим льдом. Возможно, его вдохновила трагическая история блогерши Екатерины Диденко, муж и друзья которой погибли из-за этого самого сухого льда.
«Буду в костюме медведя, но потом я этот костюм скину на сцене и буду голый практически. Мы буквально на днях решали с Ильичом», — пояснил Барецкий.
Группа Little Big представит Россию на международном песенном конкурсе в Роттердаме в середине мая.