Барецкий появится на Евровидении вместе с Little Big в ванне с сухим льдом

Барецкий признался, что появится на сцене в ванне с сухим льдом. Возможно, его вдохновила трагическая история блогерши Екатерины Диденко, муж и друзья которой погибли из-за этого самого сухого льда.

«Буду в костюме медведя, но потом я этот костюм скину на сцене и буду голый практически. Мы буквально на днях решали с Ильичом», — пояснил Барецкий.

Группа Little Big представит Россию на международном песенном конкурсе в Роттердаме в середине мая.