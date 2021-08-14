Барецкий обвинил Дрожжину в краже памятника с кладбища

Шоумен Стас Барецкий заявил, что актриса Наталья Дрожжина украла памятник на кладбище и установила его на могилу своей матери. Об этом он сообщил в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

По его словам, артистка является ритуальным агентом. Барецкий утверждает, что она предлагает услуги родственникам погибших артистов.

Также он рассказал, что якобы вел с Дрожжиной совместный бизнес, но та его обманула на 300 тысяч рублей.

«Что касается слухов насчет памятника… она украла и поставила его на могилу своей матери», — сказал Барецкий.

Муж Дрожжиной Михаил Цивин опроверг эту информацию. Он сказал, что памятник делали на Даниловском кладбище, а сама артистка на могиле матери не была довольно давно из-за плохого самочувствия.

Ранее Дрожжину и Цивина обвинили в мошенничестве и присвоении наследства погибшего актера Алексея Баталова. По данным следствия, Дрожжина и Цивин сговорились с нотариусом Дмитрием Бублием, который подготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых в собственность Дрожжиной и Цивина перешло имущество семьи.