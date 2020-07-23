23 июля 2020, 20:07
Барецкий обещал «разобраться» с академиком, который рассказал об ожирении у россиян
Шоумен Стас Барецкий возмущен высказыванием академика РАН Виктора Тутельяна о том, что ожирением страдают около 60% россиян. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».
Барецкий усомнился в их профессионализме.
«Что это за профессора такие? Нужно проверить их дипломы, я знаю, как они получали их в 90-х», — заявил он.
Также он считает, что такими высказываниями ученые обслуживают интересы Запада.
«Я, Стас Барецкий, толстый, пришел бы и разобрался с этими академиками», — заявил Барецкий.