Барецкий обещал «разобраться» с академиком, который рассказал об ожирении у россиян

Барецкий усомнился в их профессионализме.

«Что это за профессора такие? Нужно проверить их дипломы, я знаю, как они получали их в 90-х», — заявил он.

Также он считает, что такими высказываниями ученые обслуживают интересы Запада.

«Я, Стас Барецкий, толстый, пришел бы и разобрался с этими академиками», — заявил Барецкий.