Знаменитости 14 июля 2023, 23:59 Барьеры жизни. Костомаров поделился новым видео реабилитации Фигурист Костомаров показал новое видео с тренировки на степах

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в своем Instagram* опубликовал новое видео процесса реабилитации. Спортсмен показал, как занимается на тренажерах, имитирующих ходьбу по ступенькам.

В этот раз фигурист показал, как продолжает выполнять упражнения по ходьбе с протезами. Спортсмен использовал степ-платформы, а к его рукам прикрепили небольшие гантели.

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«Барьеры жизни!» — коротко подписал ролик Роман Костомаров.

Ранее он создал собственный Telegram-канал. Днем 14 июля олимпийский чемпион обратился к многочисленным поклонникам.

«Спасибо Вам за поддержку и добрые пожелания. Это очень вдохновляет, помогает бороться и идти дальше», — написал он.

На днях Костомарова выписали из больницы, где он провел более полугода. Сам он заявил, что «многое потерял» в борьбе со смертью, но остался жив благодаря врачам. В Сети появилось первое видео после выписки — фигуриста заметили в компании его жены Оксаны Домниной. Супруги шли по улице в сторону дома.

* Соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена.