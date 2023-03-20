Знаменитости 20 марта 2023, 16:22 Бард Городницкий рассказал об астероиде, который назвали в его честь

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Один из основоположников жанра авторской песни в России, поэт, российский ученый-геофизик Александр Городницкий отмечает сегодня свой 90-летний юбилей. О малой планете, которая названа в его честь, бард рассказал в беседе с «Петербургским дневником».

Отмечается, что в честь Городницкого назван астероид номер 5988. По словам барда, астероид достигает15 километров в диаметре.

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Городницкий отметил, что несмотря на такие внушительные размеры у него не получится рассмотреть эту малую планету даже в телескоп.

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