Барановскую застали целующейся с солистом «Иванушек». Видео

Телеведущая Юлия Барановская была замечена за поцелуями с одним из солистов группы Иванушки International Кириллом Туриченко. Пара вместе отдыхала в одном из караоке-клубов Москвы.

«Пара села за один стол и не отрывалась друг от друга весь вечер — они смеялись и периодически целовались, не прячась ни от кого», — сообщил Super.ru, опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеозапись целующихся знаменитостей.

Слухи о романе 34-летней ведущей с 36-летним певцом ходят уже давно. Они и раньше вместе посещали различные светские мероприятия, а также Барановская была приглашена на день рождения Туриченко.

Юлия Барановская на протяжении почти 10 лет состояла в гражданском (фактическом) браке с известным футболистом Андреем Аршавиным. Спортсмен ушел из семьи, когда Барановская была беременна их совместным третьим ребенком. После громкого разрыва с Аршавиным свою личную жизнь Барановская предпочитала не афишировать и держала ее в секрете.