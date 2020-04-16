16 апреля 2020, 15:55
Барановская прогулялась до мусорки в вечернем платье
Юлия Барановская, телеведущая, выносит мусор в вечернем платье. Видео-доказательство она опубликовала на своей странице в Instagram. Об этом написал сайт «Утро.ру».
По словам бьюти-блогепа Натальи Красновой, мужчину можно встретить в любой момент. Поэтому на самоизоляции даже выносить мусор нужно нарядной.
«Может, по дороге жениха встречу, я-то холостая девушка. И, конечно, тут же воспользовалась ее советом», — сказала Барановская.
Подписчики посоветовали телеведущей регулярно так выглядеть, когда она выносит мусор, тогда способ точно сработает.