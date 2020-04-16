Барановская прогулялась до мусорки в вечернем платье

По словам бьюти-блогепа Натальи Красновой, мужчину можно встретить в любой момент. Поэтому на самоизоляции даже выносить мусор нужно нарядной.

«Может, по дороге жениха встречу, я-то холостая девушка. И, конечно, тут же воспользовалась ее советом», — сказала Барановская.

Подписчики посоветовали телеведущей регулярно так выглядеть, когда она выносит мусор, тогда способ точно сработает.