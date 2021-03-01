Барановская назвала стоимость аренды виллы-аквариума на Мальдивах

Российская телеведущая Юлия Барановская опубликовала в своем Instаgrаm-аккаунте снимок, который был сделан в необычной вилле на отдыхе на Мальдивах. Она отправилась в отпуск вместе со своими тремя детьми, написало ИА «Невские новости».

Отмечается, что знаменитость заселилась в виллу-аквариум, погруженную под воду. Звезда заявила, что такие апартаменты стоят около 150 тысяч рублей за сутки. Ведущая будет отдыхать на островах неделю.

«В планах акулы, черепахи и манты, морские дьяволы! Абсолютное счастье!» — написала Барановская в посте.

Семья уже успела погрузиться под воду и даже встретила китовую акулу.