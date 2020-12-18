Барак Обама назвал «Дылду» одним из лучших фильмов года

Бывший президент США Барак Обама назвал лучшие сериалы и фильмы уходящего года. В список попала кинолента Кантемира Балагова «Дылда».

Бывший президент США, как и все остальные жители планеты, в этом году из-за пандемии провел много времени дома. Он заполнял его просмотром кинопроизведений. К концу года Обама решил составить список лучших сериалов и фильмов.

Лучшей кинолентой для экс-президента США стал фильм режиссера Джорджа Вольфа «Ма Рейни: мать блюза» (2020), в которой свою последнюю роль сыграл актер Чедвик Боузман. «Дылду» (2019) Обама поставил на второе место. Тройку закрыл бразильский фильм «Бакурау».

Из сериалов Обама выделил «Лучше звоните Солу», «Пацаны» и «В лучшем мире». Он признался, что смотрел все три сериала во время написания мемуаров «Страна обетованная».

Накануне ИА Nation News сообщало, что российский фильм «Дылда» был признан западными кинокритиками изданий Rolling Stone и IndieWire одним из лучших в 2020 году. Они назвали картину «потрясающим исследованием травм войны».