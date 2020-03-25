    25 марта 2020, 13:11

    Барабанщик рок-группы King Crimson скончался из-за рака

    Ольга Ситникова

    Барабанщик Билл Рифлин из британской рок-группы King Crimson погиб в 59 лет в США. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Rolling Stone.

    Рак стал причиной смерти музыканта.

    Басист Крист Новоселич из американской рок-группы Nirvana прокомментировал информацию о гибели его друга и коллеги на личной странице в Twitter.

    «Грустно осознавать смерть Билла Рифлина. Верный человек и отличный музыкант», — написал он.

    Актриса и супруга другого участника King Crimson Тойя Уилкокс подтвердила новость о смерти барабанщика.

    «Наш дорогой, великолепный Билл Рифлин покинул этот мир», — заметила она.