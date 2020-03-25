Барабанщик рок-группы King Crimson скончался из-за рака

Рак стал причиной смерти музыканта.

Басист Крист Новоселич из американской рок-группы Nirvana прокомментировал информацию о гибели его друга и коллеги на личной странице в Twitter.

«Грустно осознавать смерть Билла Рифлина. Верный человек и отличный музыкант», — написал он.

Актриса и супруга другого участника King Crimson Тойя Уилкокс подтвердила новость о смерти барабанщика.

«Наш дорогой, великолепный Билл Рифлин покинул этот мир», — заметила она.