25 марта 2020, 13:11
Барабанщик рок-группы King Crimson скончался из-за рака
Барабанщик Билл Рифлин из британской рок-группы King Crimson погиб в 59 лет в США. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Rolling Stone.
Рак стал причиной смерти музыканта.
Басист Крист Новоселич из американской рок-группы Nirvana прокомментировал информацию о гибели его друга и коллеги на личной странице в Twitter.
«Грустно осознавать смерть Билла Рифлина. Верный человек и отличный музыкант», — написал он.
Актриса и супруга другого участника King Crimson Тойя Уилкокс подтвердила новость о смерти барабанщика.
«Наш дорогой, великолепный Билл Рифлин покинул этот мир», — заметила она.