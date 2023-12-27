27 декабря 2023, 16:21
Банк «Тинькофф» опроверг информацию о сотрудничестве с Ивлеевой
Представитель банка «Тинькофф» опроверг сообщения о том, что компания расторгла договор с телеведущей Анастасией Ивлеевой. В финансовой организации «360» заявили, что она не сотрудничала с кредитной организацией.
«Это спекуляция, она никогда не являлась амбассадором „Тинькофф“», — отметил представитель банка.
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Ранее Ивлеева организовала в ночном клубе «Мутабор» вечеринку, которая обернулась громким скандалом. Согласно дресс-коду, участники мероприятия должны были посетить мероприятие в «почти голом» виде. Несмотря на это, на вечеринку пришли многие звезды российской эстрады.
Ивлеева рассказала, что на организованной ей встрече было «легендарно и весело», но через какое-то время публично извинилась за свое поведение. По информации Telegram-канала Baza, после «голой» вечеринки с блогершей расторгли договоры некоторые компании.
После обрушившейся критики многие артисты извинились за свое участие в скандальном мероприятии. Из новогодних программ вычеркнули выступления некоторых знаменитостей, в том числе певца Филиппа Киркорова и артистки Лолиты Милявской.
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