Эксклюзив 27 декабря 2023, 16:21 Банк «Тинькофф» опроверг информацию о сотрудничестве с Ивлеевой Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Представитель банка «Тинькофф» опроверг сообщения о том, что компания расторгла договор с телеведущей Анастасией Ивлеевой. В финансовой организации «360» заявили, что она не сотрудничала с кредитной организацией.

«Это спекуляция, она никогда не являлась амбассадором „Тинькофф“», — отметил представитель банка.

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Ранее Ивлеева организовала в ночном клубе «Мутабор» вечеринку, которая обернулась громким скандалом. Согласно дресс-коду, участники мероприятия должны были посетить мероприятие в «почти голом» виде. Несмотря на это, на вечеринку пришли многие звезды российской эстрады.

Ивлеева рассказала, что на организованной ей встрече было «легендарно и весело», но через какое-то время публично извинилась за свое поведение. По информации Telegram-канала Baza, после «голой» вечеринки с блогершей расторгли договоры некоторые компании.

После обрушившейся критики многие артисты извинились за свое участие в скандальном мероприятии. Из новогодних программ вычеркнули выступления некоторых знаменитостей, в том числе певца Филиппа Киркорова и артистки Лолиты Милявской.