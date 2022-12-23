Знаменитости 23 декабря 2022, 16:34 Банк Аргентины может выпустить памятные банкноты с изображением Месси

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На Чемпионате мира по футболу в Катаре сборная Аргентины одержала триумфальную победу. Центробанк Аргентины может рассмотреть возможность выпуска памятных банкнот, на которых будет изображен капитан сборной Лионель Месси, сообщил сайт «Ридус».

Отмечается, что изображение Месси может быть помещено на купюру стоимостью в тысячу песо.

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На обратной стороне планируют разместить надпись с прозвищем главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони.

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