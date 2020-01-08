«Бам, русскую рэпчину на весь пляж»: Самбурская раскритиковала «быдло» из России на отдыхе

«Дорогие мои соотечественники, зачем себя вести, как быдло, на пляже? Неделю мы спокойно отдыхаем, отель семейный, тишина, спокойствие. Приходят сегодня и на! БАМ! Русскую рэпчину на весь пляж через блютуз-колонку!» — поделилась своим возмущением актриса.

Она особо отметила, что многим пора задуматься о том, не мешают ли они своим поведением остальным посетителям курорта, которые приехали ради отдыха, а не ради тусовки.

В мае прошлого года актриса Настасья Самбурская со скандалом ушла из московского Театра на Малой Бронной после 10 лет работы. По ее словам, режиссер Антон Яковлев вывел ее из состава раньше оговоренного с ней срока. Так что доигрывать сезон актриса не стала.

Она подчеркнула. что не намерена больше заходить в театр, где с ней обошлись подобным образом.