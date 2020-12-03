Балерина Захарова съездила в Париж при подготовке к спектаклю «Шанель»

По словам Захаровой, многие мало знают Шанель.

«Я, честно говоря, до того как начала работать над этим образом, вообще практически не интересовалась самой личностью. Ее бренд и она — для меня совершенно отдельно», — призналась балерина.

Во время подготовки к спектаклю артистка начала «копаться» в ее жизни, читать мемуары. Она также съездила в Париж: побывала в квартире Шанель на рю Камбон и на экскурсии в центре, в котором модный дом «Шанель» хранит большие коллекции.

Артисту балета необходимо знакомство с героем, уверена Захарова. Особенно это важно, если предстоит станцевать живого персонажа. Когда балерина ознакомилась с мемуарами Шанель, у нее столько всего в голове перевернулось. Артистка увидела, насколько модельер была сильной, целеустремленной, готовой пойти на все ради цели. При этом основательница модного дома была маленькой ранимой женщиной, которая всю жизнь любила, влюблялась, дарила свою любовь.

«При выходе на сцену я чувствовала такую боль в моменты расставания… Я прямо проживала жизнь Шанель», — призналась Захарова.

Балерина считает, что у нее мало общего с Шанель, поэтому играть ее было интереснее.