Балерина Захарова рассказала, как следит за фигурой на самоизоляции

По словам Захаровой, балетные танцоры могут сохранить свою форму лишь в балетном зале, никакие другие тренировки не способны этому поспособствовать.

Прима рассказала, что дома очень много гастрономических соблазнов. Из-за избытка свободного времени сбивается дисциплина питания.

«Для нас каждый лишний килограмм набранный сразу влияет на связки, на мышцы. Каждый из балетных следит за своим весом, я в том числе. Стараюсь вести свое питание так же, как и в те дни, когда у меня была работа в театре. Нет никогда полноценного обеда и ужина. Завтрак небольшой и один раз в день полноценный прием пищи. Когда меньше физическая нагрузка, необходимо строже ограничивать себя в еде», — пояснила Захарова.

Ранее она приняла участие в онлайн-концерте «Мы вместе», посвященном поддержке врачей. Он вызвал у балерины смешанные чувства. С одной стороны выступление смотрели миллионы зрителей, но «привычный зал был пуст».