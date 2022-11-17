17 ноября 2022, 21:30
Балерина Волочкова рассказала о своих отношениях с Джигурдой
Балерина Волочкова заявила, что ее с Джигурдой связывают лишь дружеские отношения
Бывшая прима Большого театра, балерина Анастасия Волочкова совместно с актером и шоуменом Никитой Джигурдой приняли участие в программе блогерши AGENTSHOW Анастасии Ивлеевой. После данного выпуска знаменитостей заподозрили в романе. «Общественная служба новостей» рассказала, что связывает балерину и актера.
В ходе выпуска приглашенным гостям предстояло повторить известный танцевальный челлендж из социальной сети TikTok. Однако Джигурда решил разнообразить конкурс, добавив в танец довольно экстравагантные движения. Балерина же назвала выходку мужчины «танцем для сексуальных утех». После этого по Интернету поползли слухи о том, что звезд могут связывать более близкие взаимоотношения.
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Однако Волочкова опровергла данную информацию.
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«Мы с Никитой закадычные друзья. Я дружу и с ним, и с его супругой Мариной Анисиной, а у людей просто извращенное воображение. Если они челленджи воспринимают всерьез, то проблема в них, а не в нас. Мы люди с чувством юмора и имеем право над собой посмеяться», — отметила знаменитость.
Отношения
Анастасия Волочкова
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