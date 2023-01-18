Знаменитости 18 января 2023, 11:52 Балерина Волочкова рассказала о своем тайном спутнике Балерина Волочкова призналась, что отдыхает на Мальдивах в приятной компании

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Знаменитая балерина Анастасия Волочкова просто обожает отдыхать на Мальдивах. В уединении на островах она проводит каждую зиму и весну. Однако в этот раз женщина решила провести отдых в компании. Teleprogramma.pro узнала подробности того, с кем отдыхает знаменитость.

Волочкова призналась, что Мальдивы являются для нее местом уединения. Однако это вовсе не означает, что вместе с ней на отдых не может отправиться близкий человек. В этот раз балерина улетела в одиночку, однако найти компанию для отдыха она смогла уже на курорте.

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«Улетела на отдых я одна. Это был для меня так называемый ретрит. Кто-то предпочитает предаваться ему в кругу других людей — занимаясь йогой, например. Я уже „наелась“ этим всем. Улетела я одна, но отдыхаю — не одна! Ждите подробностей, скоро все расскажу!» — призналась Волочкова.

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