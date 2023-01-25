Знаменитости 25 января 2023, 14:00 Балерина Волочкова рассказала, как отпраздновала свой день рождения Анастасии Волочковой исполнилось 47 лет Анастасия Волочкова / Telegram

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Российская артистка балета, танцовщица Анастасия Волочкова с размахом отметила свой 47 день рождения в кругу друзей. О том, как прошло празднование, балерина рассказала в беседе с «Общественной службой новостей».

Свой день рождения Волочкова отмечает 20 января. По словам балерины, празднование пришлось сразу на следующий день после ее возвращения с Мальдивских островов. Гостями артистки в этот знаменательный день стали не менее известные Никас Сафронов, Алена Блин, Катя Лель, Прохор Шаляпин, Никита Джигурда.

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Волочкова отметила, что на ее празднике было много журналистов — даже больше, чем самих гостей. Одним из самых памятных подарков для балерины стала очередная картина художника Никаса Сафронова.