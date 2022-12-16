Знаменитости 16 декабря 2022, 19:08 Балерина Волочкова рассказала, что ее возлюбленный похож на Николая Второго Telegram

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Российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель Анастасия Волочкова рассказала о подробностях своего романа с возлюбленным в интервью сайту teleprogramma.pro.

По словам Волочковой, избранник ее сердца очень похож на Николая Второго. Их первая встреча произошла при необычных обстоятельствах — Дмитрий привез сладости для благотворительного концерта балерины.

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Также возлюбленный порадовал свою избранницу пуантами из сахара. Сейчас дом Волочковой полностью заставлен букетами белых роз, их ароматы наполняют каждый сантиметр дома известной балерины.

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Отмечается, что одну из подаренных корзин с розами Анастасия Волочкова отдала в церковь. Неожиданно для артистки ее возлюбленный сделал ей там предложение.