15 марта 2023, 15:54
Балерина Волочкова ответила на критику Цыгановой по поводу ее шпагата
Российская артистка балета, танцовщица отреагировала на слова известной певицы Вики Цыгановой о том, что шпагат не имеет никакого отношения к истинному творчеству. Балерина прокомментировала критику в свой адрес в беседе с «Абзацем».
Цыганова отметила, что главная задача настоящего искусства заключается в том, чтобы привести зрителя к катарсису — обыкновенным шпагатом такого эффекта достичь невозможно.
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Волочкова, в свою очередь, предложила попробовать певице выполнить свое фирменное упражнение хотя бы с руками.
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Анастасия Волочкова
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