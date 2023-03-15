Знаменитости 15 марта 2023, 15:54 Балерина Волочкова ответила на критику Цыгановой по поводу ее шпагата

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Российская артистка балета, танцовщица отреагировала на слова известной певицы Вики Цыгановой о том, что шпагат не имеет никакого отношения к истинному творчеству. Балерина прокомментировала критику в свой адрес в беседе с «Абзацем».

Цыганова отметила, что главная задача настоящего искусства заключается в том, чтобы привести зрителя к катарсису — обыкновенным шпагатом такого эффекта достичь невозможно.

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Волочкова, в свою очередь, предложила попробовать певице выполнить свое фирменное упражнение хотя бы с руками.

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