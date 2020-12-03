Балерина Софья Виноградова пожаловалась на воровство квартиры. Но продолжила в ней жить

Советская балерина Софья Виноградова заявила, что осталась без жилья. Она утверждает, что квартиру похитили мошенники. Но сейчас она продолжает в ней жить.

Квартиру возле метро Смоленская 91-летней артистке подарило государство. Сейчас ее стоимость оценивается в 25-30 миллионов рублей.

Помимо балерины, собственником недвижимости был ее племянник, которые злоупотреблял алкоголем. Восемь лет назад в квартире, как утверждает Виноградова, обманным путем в квартире прописались девять человек. Балерина призналась, что у нее не хватило сил дать отпор мошенникам. Недавно племянник умер, однако балерина успела отписать ему свою долю.

Как рассказала «360» соседка артистки, Софья Виноградова продолжает жить в этой квартире.

«Чувствует она себя хорошо, никто ее здесь не обижает», — сказала она.

Историей заинтересовались в Следственном комитете. Сейчас следователи проверяют информацию о возможном мошенничестве с квартирой бывшей балерины Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.