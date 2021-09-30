Балерина Нина Сахновская скончалась в Петербурге

Балерина Нина Сахновская умерла 26 сентября в Санкт-Петербурге. Женщине было 83 года. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на некролог Академии русского балета им. Вагановой.

Большую часть своей жизни Нина Сахновская посвятила работе в Мариинском театре. Она являлась членом труппы на протяжении 30 лет. Сахновская окончила Ленинградское хореографическое училище. Зрителям она запомнилась благодаря роли феи в постановке «Спящая красавица». После завершения сценической карьеры ее пригласили преподавать классический танец в Академию русского балета им. Вагановой.