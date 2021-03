Российский режиссер Кантимир Балагов начал работу над сценарием нового фильма «Моника». Сценарий для картины он пишет не один, а в соавторстве с лауреатом литературной премии «Большая книга» Мариной Степновой, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «Нон-Стоп Продакшн».

Балагов отметил литературный талант Степановой после прочтения книги «Женщины Лазаря», сообщила «Газета.ru».

«Меня поражали ее слово, характеры ее героев и эмоции, которые я испытывал. Я очень счастлив, что над следующим фильмом мы с Мариной работаем вместе. Наш сценарий называется „Моника“ — это история про отца и сына. Про то, на что способен сын, пытаясь сделать отца больше, чем он есть», — рассказал режиссер.

Мария Степанова назвала Балагова тактичным соавтором, однако добавила, что совместная работа не обходится без споров.

Съемки фильма пройдут в Кабардино-Балкарии — на родине режиссера. Картина расскажет о непростых отношениях отца и сына.

Балагов приступит к съемкам фильма после того, как завершится работа над пилотными эпизодами сериала HBO «Одни из нас» (The Last of Us) Крейга Мейзина. За основу сценария сериала легла одноименная компьютерная игра.