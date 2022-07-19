Байкер Хирург прокомментировал наложенные на него санкции Евросоюза

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) попал в санкционные списки Евросоюза. В разговоре с «Ридусом» он прокомментировал эту новость.

По словам байкера, у него нет времени следить за решениями европейских политиков, а наложенные на него санкции его совершенно не беспокоят.

«Меня еще много лет назад внесли в санкционные списки. Еще Обама внес, так что… что мне теперь-то беспокоиться, когда почти вся Россия в санкционных списках», — сказал он.