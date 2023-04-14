Знаменитости 14 апреля 2023, 04:23 Байден назначил Леди Гагу ответственной за культуру и искусство Байден назначил Леди Гагу сопредседателем президентского комитета по культуре и искусству РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден назначил актрису и певицу Леди Гагу сопредседателем президентского комитета по культуре и искусству. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В заявлении указано, что певица, настоящее имя которой Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, является обладательницей 13 премий «Грэмми». Она входит в число самых успешных коммерческих исполнительниц в истории. Журнал Time включил ее в список 100 наиболее влиятельных людей в мире. Подчеркивается, что певица активно участвует в благотворительной деятельности.

Реклама

Комитет, где будет сопредседательствовать Леди Гага, дает рекомендации по вопросам в политики в сфере культуры главам американских ведомств. Другим сопредседателем комитета назначен продюсер Брюс Коэн.

Леди Гага лично участвовала в поддержке Байдена в ходе его предвыборной кампании. На церемонии инаугурации нынешнего главы государства певица исполнила гимн США.

Ранее Леди Гага на своем сольном концерте в Лас-Вегасе резко высказалась в адрес россиян. Свое заявление исполнительница сделала во время перерыва между песнями, общаясь с публикой.