«Баяном по сусалам»: драку Кадышевой и Бабкиной опровергли

Слухи о том, что Надежда Кадышева и Надежда Бабкина несколько лет назад подрались на съемках «Голубого огонька», опровергли. Представители певиц назвали эту информацию фейком.

Об этом они сообщили агентству РИА «Новости».

Ранее блогер и шоумен Рустам Солнцев в своем аккаунте в Instagram опубликовал пост, в котором якобы процитировал выдержку из мемуаров Кадышевой «Рок-н-ролл — это я». В отрывке певица якобы рассказывает, как «вмазала пару раз этой крашенной бездарной сучке баяном по сусалам» — речь идет о конфликте с Надеждой Бабкиной во время съемок «Голубого огонька».

Александр Велор, пресс-атташе театра «Русская песня», худруком которого является Надежда Бабкина, подчеркнул, что такого просто не могло произойти.

Это фейк, потому что Надежда Кадышева не могла сказать такого. Надежда Георгиевна опровергает эту информацию. Подобной ситуации никогда не было, таких оскорблений артистки не могут позволить в адрес друг друга Александр Велор.

В театре Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» также опровергли это заявление. Кроме того, там подчеркнули, что книги, о которой говорит Солнцев, вообще не существует.