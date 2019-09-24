Бадоева назвала страну, поездки в которую не доставляют ей удовольствия

Политолог оценил положение Украины после отказа Бадоевой от гражданства Подробнее

«Я не люблю ездить в Индию. Но каждый раз по какой-то непонятной причине мы все равно туда ездим во всех программах. И в „#ЖаннаПожени“, и в „Орле и решке“, и в „Жизни других“! Да чего тут говорить, если даже угораздило поехать туда отдыхать! Меня на это уговорили в каком-то непонятном состоянии», — рассказала Бадоева.

Телеведущая объяснила, что не может принять философию Индии, по этой причине поездки в эту страну не доставляют ей удовольствия. Речь идет, в том числе и о городе Варанаси, где тела покойных кремируют, а после пускают по реке без сожжения. Она объяснила, что для местных жителей этот ритуал символизирует продолжение жизни, часть жизни.

«Когда я впервые туда приехала, у меня, наверное, был шок. И вот тогда мой друг сказал мне: „Жанна, философию Индии нельзя понимать. Ее надо или принимать, или не принимать. Вот ты ее просто не принимаешь“. Вот и все», — объяснила телеведущая.

Любимым местом Бадоева назвала Маврикий. Свой выбор она обусловила отсутствием комаров и других насекомых.