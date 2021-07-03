Бадюк рассказал о новой работе с молодым режиссером из Петербурга

Спортсмен, актер и общественный деятель Сергей Бадюк рассказал, что участвует в съемках нового фильма молодого режиссера из Санкт-Петербурга. Его имя артист называть не стал.

Об этом сообщило ИА Nation News. Бадюк уточнил, что это короткометражное фестивальное кино. Актер исполнить в нем главную роль.

«Драматически очень сложная картина. Несмотря на молодость, это уверенный, настойчивый, характерный режиссер, который выжимает иногда по 15-20 дублей, иногда больше, пока не добьется своего», — заключил Бадюк.