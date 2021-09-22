BadComedian раскритиковал «Чернобыль» Козловского

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) выпустил обзор на фильм «Чернобыль», снятый Данилой Козловским. Блогер обвинил Козловского в «паразитировании на трагедии», написала «Газета.ru».

По мнению Баженова, Козловский в фильме хотел показать себя больше, чем раскрыть историю чернобыльской трагедии. Фильм он назвал неинтересным и не соответствующим исторической действительности.

«Фильм паразитирует на известности сериала, а также на судьбах [жертв] и трагедии катастрофы в Чернобыле. Ведь Чернобыль здесь — плоская картинка на заднем плане для героя. <…> События, показанные в фильме, могут происходить где угодно: хоть на космической станции, хоть на Саяно-Шушенской ГЭС. Главное, что на экране был он [Козловский] — и героически геройствовал. Главное, чтобы вопреки. При этом повышение напряжения за счет художественного додумывания переходит грани и скатывает весь фильм в абсурд. Ну, а про невнятную любовную линию давайте лучше помолчим», — высказался Баженов.

Фильм «Чернобыль» вышел на экраны в апреле 2021 года. Данила Козловский стал режиссером и продюсером ленты, а также исполнил главную роль.