BadComedian предположил причину отказа кинотеатров от «Елок-8»

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) в разговоре с «Газетой.ru» предположил возможную причину отказа некоторых крупных российских сетей кинотеатров от показа фильма «Елки-8». По его мнению, это может быть связано с скорой премьерой фильма «Человек-паук: Нет пути домой».

Официальной причиной была названа онлайн-премьера «Елок-8» — фильм должен выйти в стримингах всего спустя две недели после премьеры в кинотеатрах.

«Мне кажется, кинотеатры просто нашли повод, чтобы не пустить картину в прокат. Ведь сейчас должен выйти новый „Человек-паук“. Если поставить себя на место владельца кинотеатра, то не знаю, зачем бы я стал захламлять прокат отечественной картиной с не очень хорошим шлейфом, когда у меня есть 100-процентный хит. Гораздо выгоднее оставлять в прокате „Паука“. В этой ситуации я абсолютно понимаю кинотеатры. И здесь не идет разговор о том, что российское кино прижимают. Тут проблемы в качестве», — считает Баженов.

По его мнению, онлайн-релиз стал лишь предлогом — он не понес бы убытков кинотеатрам.

«Все, кто захочет посмотреть фильм в кинотеатрах, сделает это. Не знаю, кто бы после двух недель пошел на „Елки“. Хотя и в целом не знаю, кто идет на „Елки“, потому что сборы начали падать», — заключил блогер.