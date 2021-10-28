Блогер BadComedian (Евгений Баженов) в разговоре с РИА ФАН оценил идею перезапуска культового сериала 90-х «Зена — королева воинов». Ранее исполнительница главной роли в сериале Люси Лоулесс рассказала, что надеется на возрождение проекта.

Баженов рассказал, что сам любил сериал в детстве, но современной аудитории он вряд ли пришелся бы по вкусу. Однако если сериал все решать перезапустить, он сможет стать популярным, при условии некоторых изменений в сюжете. Блогер отметил, что на сюжет сериала хорошо ложатся модные сегодня идеи феминизма.

«Клевый был сериал для тех времен, наверное. Сейчас, конечно, современным зрителям будет трудно такое смотреть. Думаю, если будут делать современный проект — сделают новую, скажем так, „прическу“ и покажут в лучшем виде. <…> В последнее время стараются выехать на ностальгии и продвинуть повесточку. Она модная нынче. Мы тогда просто смотрели интересно поставленную историю про сильный женский персонаж, а сейчас еще и повесточку можно добавить. Возможно, получится и на ностальгии сыграть, и на модных трендах. Есть все шансы», — сказал Баженов.