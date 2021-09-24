BadComedian отреагировал на критику Роднянского

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) ответил на критику продюсера фильма «Чернобыль». После того, как у Баженова вышел обзор на фильм, Роднянский назвал его «гопником», написал Daily Storm.

Отвечая подписчику в Instagram, Роднянский заявил, что не смотрел обзор Баженова, а его самого назвал «необразованным и некомпетентным, агрессивным и злобным гопником».

«Он на меня в суд не подает, не пытается блокировать обзор, не звонит с обещаниями проломить череп. Он где-то высказался у себя — ну и на здоровье. Он что угодно может считать. От этого в моих глазах и в глазах миллионов зрителей фильм лучше не станет», — прокомментировал блогер.

В обзоре на фильм Данилы Козловского «Чернобыль» Баженов назвал картину не соответствующей исторической действительности.