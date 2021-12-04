BadComedian не понял, почему Ридли Скотт обматерил Антона Долина

Блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, признался, что не понимает, почему британский режиссер Ридли Скотт обматерил кинокритика Антона Долина, когда тот задал вопрос о его новом фильме. Баженов высказался об этом в комментарии РЕН ТВ.

BadComedian заявил, что ему непонятны причины такого поведения Ридли Скотта.

«Вопрос воспринялся, как какая-то агрессия или что? Я в этом плане не понимаю, почему это произошло, чем вызвана такая агрессия Ридли Скотта», — сказал Баженов.

Блогер не исключил, что Ридли Скотту просто что-то послышалось, ведь режиссеру уже немало лет.

Сам BadComedian пока не смотрел фильм, но слышал отзывы людей о том, что он реалистичный. Поэтому непонятно, что могло так задеть Ридли Скотта. Однако Баженов предположил, что режиссер мог воспринять это как критику, что его предыдущие фильмы не такие реалистичные.

Антон Долин ранее обсудил с режиссером его новый фильм «Последняя дуэль». Когда он указал, что эта лента получилась более реалистичной, чем его фильмы «Робин Гуд» и «Царство небесное», то Ридли Скотт в ответ трижды послал его на три буквы.