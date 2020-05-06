    06 мая 2020, 16:05

    «Бабушка мира» поделилась секретом вечной молодости

    Дарья Морозова

    Украинка Светлана Гасс, победившая в конкурсах «Бабушка мира» и «Мисс трансконтиненталь классик», рассказала, как ей удается прекрасно выглядеть в 60 лет. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    По ее словам, все дело в занятиях спортом и правильном питании. Женщина старается не есть сладости и жареную пищу, зато регулярно употребляет фрукты и овощи.

    У Светланы есть взрослая дочь и 12-летний внук. Сама она не стесняется выкладывать в Instagram фотографии в боди и купальниках. Это не удивительно, ведь ее фигуре могут позавидовать даже молодые девушки. Женщина призналась, что ощущает себя гораздо моложе своего возраста.

    Подписчики восхищаются внешностью Светланы и без конца пишут ей комплименты.

    Ранее известная актриса Кейт Бекинсейл выложила в своем Instagram видео, на котором она репетирует отрывок из пьесы «Чайка» Антона Чехова. Напарником актрисы во время репетиции стал русскоговорящий мужчина по имени Леонид, который занимается ремонтом кондиционеров.