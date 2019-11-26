Бабушка Ивана Урганта оказалась в больнице

«Она сейчас не может говорить — она в больнице. Ей сделали операцию», — пояснила собеседница.

По информации сайта «Дни.ру», в настоящий момент подробности о самочувствии Нины Ургант неизвестны.

Пресса считает, что конфликт с художественным руководителя Александринского театра Бориса Эйфмана и подписание открытого письма против него могли стать причиной госпитализации Нины Ургант. В письме деятели культуры выразили протест против Эйфмана. По их словам, он «начал ультимативно диктовать график и условия своих выступлений».

В письме сказано, что руководство театра уже многие годы позволяет коллективу Эйфмана, не имеющему своей постоянной площадки, показывать текущие постановки и выпускать премьеры в свободные от собственных спектаклей дни, а также организовывать декады спектаклей Театра балета Бориса Эйфмана в летний сезон, когда коллектив Александринки в отпуске.

Сейчас бабушка Ивана Урганта находится в одной из петербургских больниц, сообщила «Экспресс-газета». Врачи сделали пожилой артистке операцию, поэтому теперь ей необходимо прийти в себя. На звонки отвечает сиделка или помощница.

В начале сентября Нина Ургант отмечала собственный юбилей. Ей исполнилось 90 лет. Несмотря на возраст, артистка может легко «подколоть» своего знаменитого внука, который ведет шоу на «Первом канале».