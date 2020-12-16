Бабкина рассказала, почему молодой муж не появляется с ней на людях

По словам 70-летней артистки, 40-летний супруг утратил интерес к публичности. Бабкина призналась, что Гор тяжело переносит хейт, поводом для которого нередко становится их неравный брак.

«Если его приглашают сниматься на телевидение одного — ходит, но вместе со мной — уже нет», — пояснила певица.

Также в своей книге Бабкина поделилась воспоминаниями о том, как она встретилась с будущим возлюбленным. Это произошло 17 лет назад в Саратове во время музыкального конкурса. Тогда певица, сидевшая в жюри, впервые обратила внимание на молодого участника. Через некоторое время он сам нашел Надежду за кулисами.