Бабкина рассказала о социальных сетях и о TikTok с внуком

Народная артистка России Надежда Бабкина после возвращения из Крыма сняла совместное видео с внуком для TikTok. Певица отметила, что готова пойти за Георгием в любую авантюру, даже станцевав зажигательный танец, рассказало РИА ФАН.

По словам Бабкиной, для того, чтобы оставаться на вершине популярности, нужно много работать. Почивающий на лаврах человек не привлекает к себе внимания, за ним не интересно наблюдать. При этом о социальных сетях в современном мире также не стоит забывать.

Артистка отметила, что имеет официальные страницы в Instagram и Facebook. До TikTok она еще не добралась, но внука в его начинаниях поддерживает с радостью.