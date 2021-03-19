Бабкина отказалась от интервью в свой день рождения из-за «года сурка»

Советская и российская певица, актриса и телеведущая Надежда Бабкина отказалась от всех интервью в своей день рождения из-за «года сурка». Об этом сообщил ее пресс-атташе Сергей Рябов, написало РИА ФАН.

Бабкиной 19 марта исполнился 71 год.

«Мы решили отказаться от всех интервью по поводу ее дня рождения. Мы решили отказаться от его освещения в этом году, так как этот год был как „день сурка“», — заявил Рябов.

Надежда Бабкина родилась в 1950 году в Ахтубинске Астраханской области. В 1971-м она окончила Астраханское музыкальное училище, после чего в том же году поступила на дирижерско-хоровой факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных в Москве.

В 1974 году Бабкина сформировала вокальный ансамбль «Русская песня». Она до сих пор работает его художественным руководителем. Артистка была ведущей кулинарной программы «Рецепты судьбы» на телеканале ТВ-3. А в 2010-м она получила роль защитника в ток-шоу «Модный приговор» на Первом канале.

За различные заслуги Бабкина отмечена многими наградами, орденами, медалями и званиями.