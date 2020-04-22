«Бабки не будут это все покупать». Рустам Солнцев раскритиковал решение Киркорова продать свою одежду

По словам Солнцева, «то, что он распродает, человек в здравом уме себе никогда не купит и не наденет». Он считает, что «вся его одежда это, конечно, страшный маразм и безвкусица», на такое «тошно смотреть и нельзя носить».

«Его нишевая аудитория и так денег не имеет, сейчас она еще и обнищала. Бабки не будут это все покупать», — уверен шоумен.

Ранее артисты Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказали, что потратили последние 30 тысяч. «Осталась 1000», — написала Сенчукова в своем Instagram. Правда, неизвестно, о какой валюте идет речь. Подписчики в комментариях поделились на две категории. Первые написали слова поддержки и посочувствовали, а вторые пристыдили пару, напомнив, что у большинства дела обстоят еще хуже.