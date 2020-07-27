Бабичев: уход Тимати никак не помешает работе Black Star

Бабичев напомнил, что только в начале лейбл прочно ассоциировался с именем Тимати, но потом начали появляться другие артисты, которые вышли из тени и начали набирать обороты.

«С уходом Тимати эта машина все равно будет двигаться в правильном направлении. Уход, пусть и основателя, никак не помешает работе», — выразил уверенность собеседник информагентства.