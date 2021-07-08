Азиза захотела стать матерью в 57. Это прокомментировал психолог

Не так давно 57-летняя исполнительница Азиза заявила о своем намерении стать матерью. Новость спровоцировала бурное обсуждение, фанаты разделились на два лагеря: кто-то поддерживает решение певицы, а кто-то осуждает и утверждает, что солидный возраст матери может сказаться на психологическом состоянии ребенка. Однако психолог Людмила Суздальцева отметила, что главное для ребенка — любящие родители, а не их возраст. Об этом сообщило РИА ФАН.

На данный момент артистка готовится к свадьбе с итальянцем Александро Лортэ. Азиза мечтает подарить супругу ребенка, именно поэтому недавно она озаботилась поиском донора яйцеклетки. Психолог Людмила Суздальцева прокомментировала эту ситуацию.

«Если у малыша будут любящие родители, то ему будет хорошо. Причин для возможных психологических проблем у крохи в такой ситуации я не вижу. Могут быть физические проблемы, но это зависит от женщины. ˂…˃ Что тут осуждать? Женщина хочет ребенка, у нее появляется такая возможность. Кому какое дело?» — отметила специалист.

Психолог заявила, что для ребенка крайне важна здоровая атмосфера в семье и достаток по внимании. По ее словам, в современном мире существует много семей, где разница между возрастом родителей и возрастом детей достаточно велика. Однако возраст совершенно не является показателем отсутствия заботы со стороны матери.

«Это вопрос не к ребенку и не к родителям, а к окружающим, к нашему обществу. Мне кажется, что мы сейчас все-таки идем по пути толерантного отношения к людям. Впрочем, пальцем могут показывать на кого угодно. На кого будут показывать, скажем, через 13 лет, не могу сказать. Думаю, что никто не знает. Дело не в Азизе и ее муже. Дело в обществе», — подытожила психолог.