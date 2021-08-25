Азиза решила завести ребенка с помощью суррогатной матери

Певица Азиза и ее молодой муж-итальянец объявили о намерении завести ребенка. Из-за возраста артистки пара собирается воспользоваться услугами суррогатной матери, сообщило РИА ФАН.

Планами пара поделилась в эфире передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир». Осуществить задуманное они планируют на родине избранника Азизы Алессандро — в Италии.

«Я ездил в Италию, потому что мы с Азизой спрашиваем про суррогатную мать, яйцеклетки, ЭКО. Здесь все отказали. В Италии у меня есть друг Роберто и его жена. Они согласились и пообещали сделать все, чтобы у нас был ребенок», — рассказал Алессандро.

Другая причина того, что ребенок будет рожден в Италии — пара не хочет, чтобы будущее дитя росло как «звездный ребенок». Поэтому выбор пал на Италию, где Азизу никто не знает.

Супруг 57-летней певицы младше ее на 16 лет. Пара познакомилась около года назад. Роман развивался быстро: недавно Азиза и Алессандро сочетались узами брака. Церемония прошла в России.