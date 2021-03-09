Азиза рассказала, как Киркоров сделал ей предложение

Певица Азиза, выступавшая на шоу «Маска» в образе Пингвина, своим уходом из проекта больше всех расстроила Филиппа Киркорова. Певица рассказала «КП», что в юности у нее с Киркоровым был роман, и артист даже делал ей предложение, но до свадьбы не дошло.

Азиза познакомилась с Киркоровым в 1987 году, когда приехала в Москву на отбор музыкального конкурса в Юрмале. После своего выступления она ожидала вердикта жюри, когда в коридоре к ней подошел Киркоров.

«Ко мне подошел Филипп: «Кто тебя создал тебя такую, Азизочка?» Я говорю: «Мама, папа, Господь Бог!» Он засмеялся и отвечает: «Я тебе и без жюри скажу: ты поедешь в Юрмалу и победишь!» — рассказала певица.

Пророчество мэтра сбылось, и Азиза действительно победила в Юрмале. Спустя несколько месяцев после этого ей позвонил Киркоров и сказал, что был прав. Вскоре певец начал за ней ухаживать, одаривал цветами, которые ему приносили поклонницы, привозил из Болгарии подарки. А потом пригласил Азизу к себе домой и познакомил с матерью.

В 1990 году Киркоров сделал Азизе предложение, но пожениться им так и не удалось. Азиза влюбилась в своего концертного директора Игоря Малахова, который станет косвенной причиной травли, которую позже начнут в отношении артистки из-за убийства Игоря Талькова на концерте в Санкт-Петербурге. Но после этого Киркоров поддержал Азизу и безвозмездно помогал ей деньгами.

«Я думаю, мы бы поженились, если бы я не влюбилась в Малахова», — призналась она.

Многих поклонников шоу «Маска» возмутило поведение Азизы, которая покинула проект, отказавшись исполнять финальную песню.