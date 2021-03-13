Певица Азиза извинилась за свое поведение на шоу «Маска». Она написала про это пост в своем Instagram.

Во время шоу ее быстро раскрыли, когда она выступала в костюме пингвина. Азиза очень расстроилась, когда поняла, что ей придется уйти так быстро, и не смогла сдержать эмоции. В результате певица не стала петь последнюю песню и просто ушла со сцены.

Теперь она признала, что была неправа, и извинилась за это.

«Я хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня после проекта „Маска“, извиниться перед теми, кому невольно испортила настроение», — написала исполнительница.

Она пояснила, что шоу много для нее значило, и слишком сильно расстроилась, когда ей пришлось его покинуть. Также она поделилась, что неслучайно выбрала костюм пингвина, — это герои ее любимого детского мультика.

До этого зрители шоу раскритиковали Азизу за ее выходку. Один из них отметил, что поведение певицы больше подходило для детского сада. И что Азиза таким образом проявила неуважение не только к фанатам, но и к проекту.