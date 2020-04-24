Азиза готова доказать в суде, что Тальков возил ее к криминальному авторитету

Азиза говорит, что в ее словах «было 100 процентов правды», и она может это доказать «на любом детекторе лжи». Историю про поездку к бандиту она рассказала в ответ на вопрос, были ли они с Тальковым друзьями.

«Дело не в том, что кому-то меня везли знакомиться, а в том, что когда я отказалась знакомиться и сказала: „Я не поеду“, то Игорь сказал: „Ну тогда не поедешь“ и меня высадили в лесу в 20–30 километрах от Москвы», — пояснила певица и заключила, что «друзья так не поступают».

Ранее певица Анна Семенович рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы она стала с ним жить. Она заявила, что не смогла бы встречаться с мужчиной, который зарабатывает в разы меньше нее. Артистка уверена, что в нормальных отношениях партнеры должны зарабатывать одинаково, а в идеальных — мужчина получать больше женщины.