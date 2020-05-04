Автор «Сумерек» анонсировал новый роман. Историю покажут от лица Эдварда Каллена

Автор знаменитой вампирской саги «Сумерки» Стефани Майер анонсировала новый роман из этой серии. Она заявила, что этим летом выпустит книгу «Солнце полуночи». В ней рассказ о событиях первой части пойдет от лица Эдварда Каллена.

Информация об этом появилась на официальном сайте Стефани Майер. Работу над «Солнцем полуночи» писательница начала уже давно, однако роман так и не был закончен. Это произошло в 2008 году — после того, как некоторые главы произведения незаконно слили в Сеть. Тогда Майер выложила все готовые на тот момент главы (их было 12) и отказалась продолжать работать над романом. Она заявила, что закончит историю потом, когда вся шумиха вокруг этой ситуации уляжется.

Во время интервью Майер призналась, что начинала работу над «Солнцем полуночи» для себя, чтобы лучше понять персонажей с разных сторон. Она не планировала публиковать роман, но позже изменила свое мнение. Писательница отметила, что Эдвард заслуживает свою историю.

Это сумасшедшее время, и я не была уверена, что сейчас стоит выпускать книгу. Но некоторые из вас слишком долго ждали роман, поэтому казалось неправильным заставлять вас ждать еще больше Стефани Майер.

Ранее на официальном сайте «Сумерек» появился таймер с обратным отсчетом. На момент публикации материала до его окончания остался 91 день и 13 часов. Судя по всему, именно тогда книга «Солнце полуночи» и появится в продаже в США — 4 августа 2020 года.

Сага «Сумерки» рассказывает о жизни обычной девушки Изабеллы Свон, которая влюбилась в вампира. Стефани Майер выпустила четыре романа из этой серии — каждый из них стал бестселлером. Книги перевели на 37 разных языков, а позже каждый из них экранизировали. В результате в прокат вышло пять фильмов — последнюю книгу решили разделить на две отдельные картины. Каждый фильм собрал в прокате большое количество как зрителей, так и средств.