Шоумен из Казани, автор песни «Владимир Путин — молодец» Олег Лихачев выиграл суд над рэпером Алишером Моргенштерном. Об этом Лихачев рассказал «360». Речь идет о деле о нарушении авторских прав.

«Отбил 300 тысяч у топового рэпера Алишера Моргенштерна по делу о нарушении авторских прав на хит „Владимир Путин — молодец“!» — заявил он.

По его словам, Шестой кассационный суд Самары поддержал его позицию и отменил апелляционное решение Верховного суда Уфы, оставив в силе решение суда первой инстанции.

«Теперь у меня появится финансовая возможность подать иски к Дане Милохину и Вале Карнавал, как и планировалось изначально. Пользуясь случаем, я предлагаю Алишеру отомстить мне в боксерском поединке. Шансы у него большие, ведь мне под 50 и я футболист», — добавил автор хита про Путина.

Он выразил надежду, что Алишер сдержит свое слово и запишет с ним в дуэте песню, речь идет об одной из композиций Лихачева.

«Алишер, если не хочешь делать трек на траурный марш Шопена, то давай забьем бит на песню о [Рамзане] Кадырове. Ты же в нашем разговоре отметил именно эту композицию из моего репертуара!» — уточнил Лихачев.

Олег Лихачев подал в суд на Алишера Моргенштерна весной этого года. Лихачев обвинил рэпера в нарушении его авторских прав. Он отметил, что Моргенштерн использовал его хит для развития своего YouTube-канала.