Эксклюзив 09 декабря 2022, 17:05 Автор песни «Владимир Путин — молодец» подал в суд на Валю Карнавал Шоумен Олег Лихачев пообещал взыскать с певицы Вали Карнавал 500 тысяч рублей за плагиат Соцсети

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Звезде TikTok Вале Карнавал грозит суд. Иск на 500 тысяч рублей против исполнительницы подал в Московский городской суд автор песни «Владимир Путин — молодец». Об этом певец сообщил «360».

«Ну что, Валюш, мои доблестные юристы Нихад Касумов и Игорь Миленный уже рвутся в очередное сражение! Поэтому предлагаю тебе избежать поражения в суде и потери 500 тысяч рублей, заменив их на коллаборацию со мной», — обратился к ответчице Олег Лихачев.

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Он предложил ей сделать ремикс и клип на хит «Владимир Путин — молодец» с дальнейшими ротациями на радио и ТВ.

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«Допишем рэп про СВО, героев России и так далее. Думаю, это будет творческая бомба сейчас! В наше непростое геополитическое время поддержка президента и народа России актуальна и целесообразна», — отметил исполнитель.

Он также предложил создать совместный трек о любви на основе одной из 40 песен исполнителя.

«Надеюсь, твой парень ревновать к 41-летнему мужчине не будет», — заключил Лихачев.

Ранее автор песни «Владимир Путин — молодец» подал в суд на рэпера Алишера Моргенштерна и получил 300 тысяч рублей.