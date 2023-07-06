Знаменитости 06 июля 2023, 04:45 Автор песни Селин Дион La Diva умерла от отказа почек Автор песни Селин Дион La Diva Дениз Бомбардье умерла от отказа почек

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Ушла из жизни канадская актриса, писательница и сценаристка Дениз Бомбардье. Об этом сообщила «Российская газета».

Бомбардье страдала раком почек. Ее второй муж Джеймс Джексон на днях сообщил, что актрису выписали из госпиталя. В медучреждении она провела две недели. Нефролог писательницы заявил, что у Бомбардье нет шансов на выздоровление.

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Мари-Иветт-Луиза Дениз Бомбардье родилась в 1941 году. Она окончила Парижский и Монреальский университеты. Более 30 лет своей жизни она отдала работе на Radio Canada.

В 1956 году она впервые попробовала себя в роли актрисы, а позже стала писать сценарии к сериалам, кино и мультфильмам. Бомбардье написала слова хита Селин Дион La Diva. Песня вошла в альбом исполнительницы D`Elles.